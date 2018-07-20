شاب يطلب شرب السائل الأحمر داخل تابوت الإسكندرية

يبدو أن التابوت الجرانيتي الأسود الذي تم فتحه، أمس، في سيدي جابر بالإسكندرية، قد تسبب في هوس البعض بعيدًا عن تصدره للصحف العالمية، فقد طلب شاب بريطاني بشرب السائل الأحمر داخل التابوت، رغم أن هيئة الآثار المصرية أكدت أنه مياه صرف صحي.



وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، فقد نشر الشاب البريطاني ومطور الألعاب، آيانس ماكندريك، على مدونته الخاصة، منشورًا يطلب فيه شراء السائل الأحمر ويدعو الناس لشربه، معتبرًا أن ذلك سيمنحهم قوة بسبب اللعنة التي ستصيب العالم بالظلام لمدة ألف عام، بسبب فتح التابوت.



,حذر الأمين العالم للمجلس الأعلى للآثار من ترويج الشائعات التي تتعلق بالتابوت، مؤكدًا أنه لا يخص الإسكندر الأكبر، وأن السائل الموجود داخله ليس "الزئبق الأحمر"، بل هو عبارة عن مياه صرف صحي تفاعلت مع المومياوات.



وعلى الرغم من ذلك، استمر ماكندريك في هوسه لدرجه أنه نشر استطلاعًا للرأي على مدونته الخاص يسأل الناس فيه عن رأيهم حول شرب هذا السائل، إلا أن ما يثير الانتباه هو أن 87% من زائري الموقع وافقوا على شرب السائل للتخلص من اللعنة.