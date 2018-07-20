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فن

سمر محمد متولى فى جلسة تصوير

الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:44 م
صدى البلد
سمر سعد
نشرت الفنانة سمر محمد متولى جلسة تصوير جديدة لها وظهرت باللون الاحمر .ونالت اعجاب كل متابعيها.

من المعروف ان سمر محمد متولى شاركت فى سباق شهر رمضان الماضى 2018 بمسلسل امر واقع وقدمت شخصية "مريم"، الشقيقة الصغرى للفنانة "ريم مصطفى".

مسلسل "أمر واقع" أحداثه تدور فى إطار بوليسى، ويرصد العمليات الإرهابية بطولة كريم فهمى وريم مصطفى وأحمد وفيق ونبيل الحلفاوى وياسر المصرى ونهى عابدين وملك قورة ونجلاء بدر، تأليف محمد رفعت وإخراج مجدى السميرى.

يذكر أن سمر هى ابنة الفنان الراحل محمد متولي، الذي شجعها على دخول مجال التمثيل، وشاركت في مسلسلات "فيفا أطاطا" و"قسمتى ونصيبك" و"صاروخ ورق" وفيلمى "كرم الكينج" و"الليلة الكبيرة".
سمر محمد متولى فى جلسة تصوير
سمر محمد متولى فى جلسة تصوير
سمر محمد متولى فى جلسة تصوير

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