ارتفاع حصيلة ضحايا مظاهرات العراق إلى قتيلين و45 مصابا

أعلنت وزارة الصحة بالعراق، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا مظاهرات اليوم بعدد من المحافظات إلى 47 قتيلا ومصابا.



وقال المتحدث باسم الوزارة سيف بدر في حديث لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن حصيلة ضحايا المظاهرات التي شهدتها عدد من المحافظات اليوم، ارتفعت إلى قتيلين أحدهما في الديوانية والآخر في النجف، إضافة إلى 45 مصابا أغلبهم من القوات الامنية، موضحا أن أغلب الجرحى تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفيات.



وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق من اليوم، عن مقتل شخص واحد وإصابة 41، بينهم عناصر أمن، في مظاهرات اليوم بالعاصمة بغداد ومحافظتي الديوانية وذي قار.



وتشهد محافظات وسط وجنوب العراق، منذ مطلع الشهر الجاري احتجاجات واسعة للمطالبة بتوفير الخدمات كالكهرباء والماء الصالح للشرب وتوفير فرص عمل فضلا عن القضاء على الفساد.