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أخبار العالم

مقتل العقل المدبر للتفجير الانتحاري في باكستان

الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:44 م
الشرطة الباكستانية
الشرطة الباكستانية
أ ش أ
قتلت قوات الأمن الباكستانية العقل المدبر لأسوأ تفجير انتحاري على الإطلاق في تاريخ البلاد في تبادل إطلاق نار في إقليم بلوشستان في جنوب غرب البلاد،

وذكر مسؤولون ، وفقا لقناة (العربية الحدث)الإخبارية ، اليوم الجمعة، أن العملية وقعت إثر معلومات استخباراتية حول تواجد أحد عناصر تنظيم داعش، يدعى هداية الله في منزل في دارينجو في منطقة قلات في الإقليم المضطرب، مشيرين إلى أن فيلق الحدود داهم المنزل وقتل هداية الله بعد مقاومة قوية منه.

وأفاد مسؤول كبير في فيلق الحدود أن هداية الله ساهم في تسهيل عمل حفيظ نواز الذي فجّر نفسه الأسبوع الماضي في اعتداء أسفر عن مقتل 149 شخصا.

وتبنى تنظيم داعش الهجوم الذي استهدف الجمعة الماضية تجمعا انتخابيا في ماستونج التي تبعد حوالي 40 كيلومترًا عن كويتا، عاصمة بلوشستان.

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