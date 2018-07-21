رسامة موهوبة تحصل على غير لائق بامتحان قدرات الفنون الجميلة

"فاطمة عاطف" ، طالبة عاشقة للرسم منذ الصغر، ومعروفة وسط عائلتها وأصدقائها إجادتها لموهبة الرسم، انتهزت فرصة حصولها على شهادة الثانوية العامة هذا العام 2017/2018، وقررت أن تبدأ في تحقيق حلمها الخاص بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة، ولكنها رغم تميزها في موهبة الرسم إلى أنها فوجئت بحصولها على "غير لائق" في امتحان القدرات الخاص بكلية الفنون الجميلة.



وحكت فاطمة قصتها في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، قائلة: تقدمت لامتحان القدرات بكلية الفنون الجميلة، وكان امتحاني يوم 11 يوليو 2018 "قبل نتيجة الثانوية العامة بيوم "، في مبنى فنون قسم ديكور بجامعة الإسكندرية.



وقالت فاطمة: الجزء العملي في الامتحان كان عبارة عن سؤال التعبير الفني، الذي طالبني برسم موضوع عن جنازة عسكرية، وبالفعل رسمت المطلوب رغم أن الوقت لم يكن كافيًا، أما الجزء الثاني فكان عبارة عن تصميم ابتكارى عن ملصق شنطة طالب فنون جميلة ورسمته بشكل جيد بشهادة الدكاترة الذين كانوا يراقبوا عليا، وخرجت من الامتحان واثقة من أنني سأحصل على لائق في الامتحان بنسبة 95%، لكنني فوجئت بأن النتيجة غير لائق.



وأضافت قائلة : ذهبت إلى الكلية للاستفسار عن سبب حصولي على غير لائق، وهناك قالوا " هي دى نتيجتك "، ودخلت مكتب العميدة لمحاولة تقديم تظلم إلا أنهم في المكتب قالولي "مفيش تظلمات" ، فطلبنا تقديم شكوى، وفوجئنا بأن هناك 2000 شكوى بنفس الشكل.



وأوضحت فاطمة أنها كانت في الثانوية العامة متخصصة في شعبة علمي علوم، وحصلت على مجموع 91% هذا العام.



وأخيرًا قالت: أنا عايزة حقي، عايزة اعرف إيه المستوى اللائق الذي يؤهلني ادخل فنون جميلة من وجهة نظرهم ؟، وليه ناس تانية أقل ما يقال عنهم أنهم كانوا يشخبطون تقيموا ب " لائق" ؟!



وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صورًا توضح نماذج من أبرز اللوحات المتميزة التي رسمتها "فاطمة" خلال العام الحالي.