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الهلباوى يبدع بابتهالاته الصوفية فى مهرجان الصيف بأوبرا دمنهور.. صور

السبت 21/يوليه/2018 - 01:35 ص
الهلباوى يبدع بابتهالاته
الهلباوى يبدع بابتهالاته الصوفية
جمالات الدمنهورى
أحيا الفنان والمُنشد علي الهلباوي وفرقته للإنشاد الصوفى الحفل الثانى للمهرجان الصيفى على مسرح أوبرا دمنهور الذى بدأه بـ ابتهال قل لمن يفهم عنى، وسط ترحاب كبير من الجمهور.

قدم الهلباوى مجموعة متنوعة من الابتهالات وأروع الأغاني الصوفية والعاطفية منها: ناح الحمام-  دوم - على أي وضع - ليلي طال - قل للمريحة - ابعتلي جواب، كما شدا أغنية ما تفوتنيش أنا وحدى لــ سيد مكاوى، واختتم الحفل بمرسال حبيبتى وسط تصفيق حاد من الحضور.

يذكر أن المُنشد علي الهلباوي عضو بمجلس إدارة نقابة الإنشاد الديني، وهو ابن المنشد الديني محمد الهلباوي، شارك في إحياء العديد من الحفلات الموسيقية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، وأصدر العديد من الأغاني التي استقبلها الجمهور بترحاب كبير.

وسوف يحيى الحفل الثالث من المهرجان الصيفى على مسرح أوبرا دمنهور الفنان محمد رشاد وفرقته بقيادة المايسترو الدكتور علاء ياسين، وتختتم الفنانة غالية بن على حفلات المهرجان بدمنهور يوم الأحد 22 يوليو.
الهلباوى يبدع بابتهالاته الصوفية فى مهرجان الصيف بأوبرا دمنهور.. صور
الهلباوى يبدع بابتهالاته الصوفية فى مهرجان الصيف بأوبرا دمنهور.. صور
الهلباوى يبدع بابتهالاته الصوفية فى مهرجان الصيف بأوبرا دمنهور.. صور
الهلباوى يبدع بابتهالاته الصوفية فى مهرجان الصيف بأوبرا دمنهور.. صور

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