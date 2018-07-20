حلم الأولى على الثانوية العامة يتحقق على الهواء .. فيديو

لم تكن تعلم قبل أشهر وهي تجلس مع الجمهور الحاضر في استوديو "معكم" في الحلقة التي استضافت فيها الإعلامية منى الشاذلي أطول وأقصر رجل في مصر، أن أمنيتها تتحقق وتكون ضمن الضيوف الذين تستضيفهم الشاذلي في برنامجها الذي يعرض على شاشة cbc.



الطالبة أروى محمد لمعي أول الجمهورية مكرر للثانوية العامة شعبة علمي رياضة، كتبت اسمها وأسرتها على صفحة برنامج "معكم" على فيسبوك كي يكونوا ضمن الجمهور الذي يحضر تصوير الحلقة الخاصة بأطول وأقصر رجل في مصر، وتم توجيه الدعوة إليهم وحضروا بالفعل.



وأثناء وجودها في الحلقة قالت لوالدتها "تفتكري ممكن أكون هنا بعد كام شهر قاعدة هناك زي الناس دي"، وبعد الانتهاء من تصوير الحلقة ذهبت هي وأخوها وجلسا على أريكة الضيوف والتقطا بعض الصور، وجلست هي مكان الشاذلي والتقطت بعض الصور.



وتحققت أمنية أروى كما تمنتها وكما رغب أبوها الذي لم يسمع بما قالته لوالدتها وطلب منها أثناء عودتهما من البرنامج أن تكون هي سبب حضورهم المرة القادمة، وبالفعل حققت طلبه بتفوقها فى الثانوية العامة.

