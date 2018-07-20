فتح تندد وحماس والاحتلال الإسرائيلي يتبادلان التهديد والوعيد

قالت حركة فتح، إن العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة سيهزم على صخرة الصمود والتحدي الفلسطينية.



وأضافت فتح ، في بيان للمتحدث باسمها الدكتور عاطف أبو سيف، اليوم الجمعة، أن "التصعيد الاسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة لن يفلح في النيل من عزيمة شعب الختيار شعب الجبارين وأن الكف الفلسطينية تناطح المخرز بإباء وكبرياء".



وحيت الحركة أبناء شعب فلسطين، داعية إلى تعزيز التلاحم والوحدة في مواجهة العدوان.



وطالبت الحركة المجتمع الدولي للقيام بواجباته في حماية شعبنا من بطش دولة الاحتلال وجنرالاتها، مؤكدة ان الصمت الدولي يغري اسرائيل ويشجعها على مواصلة اعتداءاتها على شعبنا.



ومن جانبه قال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ان اختيار الاحتلال الإسرائيلي القصف والعدوان على مواقع المقاومة، وعلى غزة وأهلها، واستهداف المتظاهرين العزل، وقتلهم بدم بارد؛ سيضعه أمام استحقاقات هذا الخيار وتداعياته الصعبة، وسيرفع من تكلفة حسابه، وعليه أن يتحمل النتائج والعواقب،



واضاف قائلا "ان تصرف المقاومة إزاء هذا الاستهداف والتصعيد محكوم بالحق في الدفاع عن شعبنا، والواجب الوطني في حماية مصالحه، وترسيخ معادلة الردع المبنية على أساس القصف بالقصف والقنص بالقنص، وهي جاهزة وقادرة وماضية في فرض هذه المعادلة وتثبيتها مهما بلغت التضحيات، فشعبنا الفلسطيني، ومن خلفه المقاومة الباسلة، سيمضي بكل قوة في انتزاع حقوقه وكسر حصار غزة، فمن حقه أن يعيش بحرية وكرامة، وعلى العالم وصناع القرار في المنطقة أن يعملوا على لجم هذا العدوان، وإنهاء حصار غزة، ودعم عدالة القضية الفلسطينية.



فيما أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن التصعيد الإسرائيلي على غزة، انتهاك واضح وسافر للجهود التي بذلت خلال الأسبوع الماضي من قبل الاشقاء المصريين، والتي تعاطت الفصائل معها بشكل إيجابي.



وقالت الحركة في بيان :" مع التصعيد العدواني الخطير الذي وقع بالأمس وخلال ساعات هذا اليوم من استهداف للمتظاهرين السلميين في مسيرات العودة وقصف مواقع المقاومة بقصد القتل وإيقاع الإصابات الخطيرة، تتكشف نوايا العدوان المبيت من قبل حكومة وجيش الاحتلال الإرهابي المجرم".



وأضافت أن الاحتلال بيت النية للغدر والعدوان وخلط الأوراق من خلال قرارته العدوانية ومن خلال الاعتداءات التي تواصلت دونما توقف.



وأوضحت أن "الاحتلال لجأ وكعادته لسياسات الكذب والتضليل من خلال ماكينة إعلامية لا تكترث أبدا بالمبادئ الاخلاقية والإنسانية وراحت تزور الحقائق وتبث الاكاذيب وساعدتها في ذلك الادارة الامريكية التي تغذي الحرب الإسرائيلية البشعة على شعبنا وأمتنا".



وتابعت الجهاد الإسلامي: إن ما يجري من عدوان سينكسر وستفشل أهدافه أمام صمود الشعب الفلسطيني ووحدته، وإننا نؤكد على حقنا في الدفاع عن أنفسنا والرد على العدوان الإرهابي، وليعلم قادة الاٍرهاب الاسرائيلي أننا لا يمكن أن نستسلم لسياساته أو نتهاون في أي من حقوقنا".



أما جيش الاحتلال الإسرائيلي، فهدد مساء اليوم الجمعة، قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، مؤكدا أنه "غير محصن من الاغتيال".



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي: "السنوار‬⁩ كشخص له تجربة ليست بقليلة مع ⁧‫إسرائيل‬⁩، وكان من المفروض أن يعلم بأنّ الحبل سينقطع في وقت ما".



وأضاف ادرعي: "السنوار اختار توريط سكان غزة والمساس بهم ‏بواسطة سلسلة خطوات حمقاء، وبدلًا من تطوير وضعهم" على حد تعبيره.