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رئيس الجامعة الأمريكية يفاجئ أحد أوائل الثانوية العامة على الهواء

الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:43 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
فوجئت الطالبة ندى حسين محمد أول مكرر أوائل الجمهورية للمرحلة الثانوية العامة شعبة علمي رياضة التي كانت ضمن الحضور مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" الذي يعرض على شاشة سي بي سي cbc، برسالة موجهة إليها من رئيس الجامعة الأمريكية بمصر.

وعرضت الشاذلي فيديو مسجل لرئيس الجامعة الأمريكية يبشر فيها ندى بإهدائها منحة دراسية كاملة للدراسة بكلية العلوم بالجامعة الأمريكية كما تمنت في أحد اللقاءات الصحفية لها بعد ظهور النتيجة.

ودعا رئيس الجامعة ندى ووالديها للحضور للجامعة ليصطحبهم في جولة في الكلية لترى وتحدد ما يناسبها، وهنأ ندى وجميع طلبة الثانوية العامة على تفوقهم.

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