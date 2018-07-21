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ديني

سيدة تصلي لكنها تخاف من الموت.. ماذا تفعل؟

السبت 21/يوليه/2018 - 12:59 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للدكتور مجدى عاشور مستشار المفتي من سيدة تصلي لكنها تخاف من الموت.

أجاب مستشار المفتي أن من يصلي صلاة حقيقية ويخشع في الصلاة لن يخاف من الموت، لأن السر في الخشوع في الصلاة، وبالخشوع سيذوق الأنس بالله.

أضاف "عاشور" أن بعد الموت سيكون الأنس بالله كله، فإن خشع المسلم في الصلاة لن يخشى الموت، وعلينا حسن الظن بالله.

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