الأحد .. قطع الكهرباء عن مدينة كفر شكر

أعلنت شركة الكهرباء بمحافظة القليوبية أنه سيتم فصل التيار الكهربائي غدا الأحد عن قرية المنشاة الكبرى بمدينة كفر شكر وذلك من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباحا.



وقالت الشركة إن قطع التيار الكهربائى يأتي تزامنا مع أعمال الصيانة في بعض الخطوط ومحطة المحولات وذلك للحد من مشكلة انقطاع التيار الكهربائى عن المنطقة وتحمل زيادة الأحمال.

