برلماني للحكومة: الثعابين والأفاعي بتاكل الناس في البحيرة

طالب النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب عم محافظة البحيرة، الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة للقضاء على أزمة انتشار الثعابين التي تلاحق الأهالي وتعرض حياتهم للخطر، خاصة في ظل فشل مقترح الحكومة بحق البيض بالمواد السامة وذلك لأن الثعابين لا تعتمد على البيض فقط في غذائها.



ووجه عمارة في تصريحات خاصة، رسالة استغاثة عاجلة للحكومة: "انقذونا الثعابين والأفاعي بتأكل الناس في البحيرة"، مشيرا إلى أنه طالب في أكثر من طلب إحاطة تقدم به لرئيس الوزراء والمسئولين بضرورة التوسع في عمليات التطهير داخل المحافظة لتشمل الترع والمصارف فضلا عن إزالة المباني القديمة والمهجورة التي تتخذها الثعابين مسكنا لها.



كما طالب النائب بضرورة الاهتمام بالبنية التحتية والخدمات الصحية داخل المراكز والقرى النائية بالمحافظات، وذلك لمنع مثل هذه الحوادث قبل وقوعها.

