ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني للحكومة: الثعابين والأفاعي بتاكل الناس في البحيرة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:44 م
النائب محمد عمارة
النائب محمد عمارة
أحمد أيمن
طالب النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب عم محافظة البحيرة، الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة للقضاء على أزمة انتشار الثعابين التي تلاحق الأهالي وتعرض حياتهم للخطر، خاصة في ظل فشل مقترح الحكومة بحق البيض بالمواد السامة وذلك لأن الثعابين لا تعتمد على البيض فقط في غذائها.

ووجه عمارة في تصريحات خاصة، رسالة استغاثة عاجلة للحكومة: "انقذونا الثعابين والأفاعي بتأكل الناس في البحيرة"، مشيرا إلى أنه طالب في أكثر من طلب إحاطة تقدم به لرئيس الوزراء والمسئولين بضرورة التوسع في عمليات التطهير داخل المحافظة لتشمل الترع والمصارف فضلا عن إزالة المباني القديمة والمهجورة التي تتخذها الثعابين مسكنا لها.

كما طالب النائب بضرورة الاهتمام بالبنية التحتية والخدمات الصحية داخل المراكز والقرى النائية بالمحافظات، وذلك لمنع مثل هذه الحوادث قبل وقوعها.

ترشيحاتنا

ننشر 10 معلومات عن تابوت الإسكندرية

شاب يطلب شرب السائل الأحمر داخل تابوت الإسكندرية

ترتيب مجموعة الأهلي في بطولة أفريقيا قبل لقاء بتسوانا

مي سليم تنشر صورة مع صديقتها

رجال أعمال مصريون يمتلكون أندية أوروبية.. أحدثهم ساويرس

لوك جديد لـ مي سليم بعد انفصالها عن وليد فواز

أم تضرب ابنها بـ الرأس بعد رسوبه في الامتحانات

حقيقة التعاقد مع هيكتور كوبر لتدريب منتخب بنما

خبير آثار يفسر علميا وتاريخيا.. وجود المياه بـ تابوت الإسكندرية

رجل أعمال مصري يشتري 55% من نادي استون فيلا

أستاذ جامعي يقتل نجله بدمياط .. والسبب 400 جنيه

أول تعليق من فينسيوس بعد الانضمام رسميا للريال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعلمي كيف تقدمين لزوجك عشاء رومانسيا.. صور

القمصان الشيفون بديل الفساتين السواريه في المناسبات.. صور

لمحبي الاختلاف.. اصنعي ركنا للقهوة في منزلك

نيللي كريم بإطلالة رقيقة وحيوية.. صور

لوك جديد لـ مي سليم بعد انفصالها عن وليد فواز

فيديو

خبير: الاقتصاد التركي يدفع ثمن الغباء السياسي .. فيديو
أستاذ قلب: سن الخمسين مؤشر للإصابة بارتفاع ضغط الدم
هيكل: قانون الإعلام سيخضع لتطوير مستمر لمحاربة الشائعات..فيديو
أستاذ قلب: تضخم الغدة الدرقية يرجع لنقص نسبة اليود.. فيديو
هيكل: مراقبة أي حساب على فيسبوك يزيد متابعوه على 5 آلاف.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟