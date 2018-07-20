أمريكا تزيد المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ، اليوم الجمعة، زيادة مساعداتها العسكرية لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.



وأكد البنتاجون أن تلك المساعدات تشمل الحصول على معدات لدعم برامج التدريبات العسكرية المشتركة مع أوكرانيا.



بلغت المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ عام 2014، نحو مليار دولار، ومنذ العام نفسه سقط نحو 10 آلاف قتيل في شرق أوكرانيا على خلفية الصراع بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا.