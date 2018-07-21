الصحة العراقية: قتيلان و45 جريحا حصيلة ضحايا التظاهرات

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا التظاهرات بعدد من المحافظات إلى 47 قتيلا وجريحا.



وقال المتحدث باسم الوزارة سيف بدر لقناة (السومرية)، إن حصيلة ضحايا التظاهرات التي شهدتها عدد من المحافظات، ارتفعت إلى قتيلين أحدهما في الديوانية والآخر في النجف، و45 جريحا غالبيتهم من عناصر القوات الأمنية، مضيفا أن أغلب الجرحى تلقوا العلاج وغادروا المستشفيات.



وتشهد محافظات وسط وجنوب العراق، تظاهرات احتجاجية مطالبة بتوفير الخدمات كالكهرباء والماء الصالح للشرب وتوفير فرص عمل فضلا عن القضاء على الفساد.