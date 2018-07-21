ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

حماية المستهلك : ارتفاع الاسعار فى مصر أرحم بكتير من بره

السبت 21/يوليه/2018 - 12:01 ص
اللواء الدكتور راضى
اللواء الدكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
معتز الخصوصى
أكد اللواء الدكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك أن من يسافر خارج مصر يكتشف ان ارتفاع الاسعار فى مصر شىء عادى و"أرحم بكتير من بره" ، قائلا" انا غسلت القميص بتاعى فى سويسرا بـ 30 دولار".

واكد عبد المعطى خلال كلمته فى ندوة حزب المحافظين بملتقى قرطام الثقافى انه يتمنى ان يكون هناك تفاعل حقيقى بين المواطنين على كل المستويات فى كل القرى والمحافظات والمدن للعمل على مواجهة اى جشع من أى تاجر يقدم سلعة أو خدمة للمواطنين.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الفترة المقبلة تشهد توجها قويا من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بشأن تفعيل الأجهزة الرقابية للعمل والتنسيق التام مع كل المنافذ لتوفير السلع للمواطنين بالشكل المعتدل، الأمر الذى يجبر تاجر التجزئة على أن يبيع بسعر عادى ، وهذا يتطلب وجود ثقافة لدى المواطن المصرى بالإضافة إلى جهود الدولة.

ترشيحاتنا

الإعلامية فرح علي بفستان جريء ومميز في زفافها.. صور

محمد النني يتصدر قائمة 25 لاعبا من ارسنال في معسكر سنغافورة

أحمد حجازي يتصدر قائمة 11 لاعبا خيبوا آمال منتخباتهم في مونديال روسيا

أستاذ قلب يحدد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.. فيديو

وفاء عامر تنشر صورا مع ابنها عمر على انستجرام

نيويورك تايمز: القاهرة تجاهلت الخلاف مع أنقرة لانقاذ حياة ساحر تركي

شاب يطلب شرب السائل الأحمر داخل تابوت الإسكندرية

العرض المالي يهدد صفقة انتقال نجم اليوفنتوس إلى تشيلسي

رئيس الجامعة الأمريكية يفاجئ أحد أوائل الثانوية العامة على الهواء

موقع رياضي ينشر القائمة الأغلى للاعبي كرة القدم في العالم

رجال أعمال مصريون يمتلكون أندية أوروبية.. أحدثهم ساويرس

صفعة جديدة لطارق رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعلمي كيف تقدمين لزوجك عشاء رومانسيا.. صور

القمصان الشيفون بديل الفساتين السواريه في المناسبات.. صور

لمحبي الاختلاف.. اصنعي ركنا للقهوة في منزلك

نيللي كريم بإطلالة رقيقة وحيوية.. صور

لوك جديد لـ مي سليم بعد انفصالها عن وليد فواز

فيديو

خبير اقتصادي: العملة التركية فقدت 30% من قيمتها.. فيديو
خبير: الاقتصاد التركي يدفع ثمن الغباء السياسي .. فيديو
أستاذ قلب: سن الخمسين مؤشر للإصابة بارتفاع ضغط الدم
هيكل: قانون الإعلام سيخضع لتطوير مستمر لمحاربة الشائعات..فيديو
أستاذ قلب: تضخم الغدة الدرقية يرجع لنقص نسبة اليود.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟