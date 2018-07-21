حماية المستهلك : ارتفاع الاسعار فى مصر أرحم بكتير من بره

أكد اللواء الدكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك أن من يسافر خارج مصر يكتشف ان ارتفاع الاسعار فى مصر شىء عادى و"أرحم بكتير من بره" ، قائلا" انا غسلت القميص بتاعى فى سويسرا بـ 30 دولار".



واكد عبد المعطى خلال كلمته فى ندوة حزب المحافظين بملتقى قرطام الثقافى انه يتمنى ان يكون هناك تفاعل حقيقى بين المواطنين على كل المستويات فى كل القرى والمحافظات والمدن للعمل على مواجهة اى جشع من أى تاجر يقدم سلعة أو خدمة للمواطنين.



وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الفترة المقبلة تشهد توجها قويا من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بشأن تفعيل الأجهزة الرقابية للعمل والتنسيق التام مع كل المنافذ لتوفير السلع للمواطنين بالشكل المعتدل، الأمر الذى يجبر تاجر التجزئة على أن يبيع بسعر عادى ، وهذا يتطلب وجود ثقافة لدى المواطن المصرى بالإضافة إلى جهود الدولة.

