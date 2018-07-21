التعليم: إغلاق باب التقديم بمدارس المتفوقين.. عصر اليوم

أعلن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم اليوم في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم السبت، إغلاق باب التقديم بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، و"عين شمس".



جدير بالذكر أنه نظرًا للصعوبات التي واجهت بعض الطلاب عند طباعة استمارات التقديم لمدارس المتفوقين في "العلوم والتكنولوجيا"، و"عين شمس" ، كانت الوزارة قد قررت مد فترة التقديم لمدارس المتفوقين في "العلوم والتكنولوجيا"، و"عين شمس" حتى السبت 21/7/2018 الساعة الرابعة عصرًا لإتاحة الفرصة للطلاب للدخول على الموقع، وطباعة الاستمارات المطلوبة.