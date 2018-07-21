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وزير التموين:إضافة مواليد الأسر الأكثر احتياجا على بطاقات ذويهم

السبت 21/يوليه/2018 - 12:06 ص
وزير التموين: مراعاة
وزير التموين: مراعاة الاسر الاكثر احتياجا في المقام الاول
محمد الطحاوي -وائل شاهين
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم خلال اللقاء الجماهيري بأهالي قرية هربيط بمركز ابو كبير بمحافظة الشرقية، أنه تم عقد اجتماع مع وكلاء وزاره التموين ومديري المديريات لبحث ومناقشة آليات إضافة المواليد على بطاقات ذويهم ، مع الاخذ فى الاعتبار فى المقام الاول المواطن والأسر الأكثر احتياجًا ، والعمل على تسجيل البيانات بدقة وبجودة عالية.

وأضاف "المصيلحى"، خلال لقائه بأهالي قرية هربيط، أنه تقرر البدء فى إضافة المواليد اعتبارا من 1/8/2018 حتى 31/10/2018 ولمدة ثلاثة شهور، مضيفا أنه تم مناقشة استعدادات المكاتب لاضافه المواليد والوقوف على مدى جهازيتها، من الناحية الإنشائية والفنية كما تم التشديد علي مديري المديريات بالتواصل والتواجد مع المواطنين على ارض الواقع والاجتماع مع موظفي مكاتب التموين للاطلاع على الإجراءات واليات تنفيذ أضافه المواليد بالدقة المطلوبة.

ووجه المصيلحى، مديري المديريات بتقييم المكاتب من حيث جاهزيتها لتقديم خدمة اضافه المواليد وكذلك تحديد المكاتب التي ستعمل لفترتين، موضحا أنه سيتم إرسال منشور يتضمن كافة الإجراءات التفصيلية لإضافه المواليد بكل تفاصيله الأسبوع المقبل.
وزير التموين:إضافة مواليد الأسر الأكثر احتياجا على بطاقات ذويهم
وزير التموين:إضافة مواليد الأسر الأكثر احتياجا على بطاقات ذويهم
وزير التموين:إضافة مواليد الأسر الأكثر احتياجا على بطاقات ذويهم
وزير التموين:إضافة مواليد الأسر الأكثر احتياجا على بطاقات ذويهم

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