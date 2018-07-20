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عطل في الخط الرئيسي وراء انقطاع المياه بالعريش

الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:58 م
عطل في الخط الرئيسي
عطل في الخط الرئيسي وراء انقطاع المياه بالعريش
احمد صالح
قالت الشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء ان انقطاع مياه الشرب عن عدد من أحياء ومناطق مدينة العريش، بسبب عطل في الخط الرئيسي المغذي لتلك المناطق .

وبحسب بيان للشركة تعرض خط ٦٠٠ مغذٍ لمناطق ضاحية السلام والريسة وأبي صقل وعاطف السادات والمرحلة والعبور لعطل مفاجئ وجار الإصلاح والدفع بسيارات نقل لمياه الشرب للمناطق المتأثرة.

وفي سياق اخر عاد التيار الكهربي، الجمعة، إلى مدينتي الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، بعد انقطاع دام لمدة 20 ساعة متتالية بسبب عطل في الخط المغذي وسط فرحة عارمة من المواطنين.

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