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شاهد .. إلقاء مسنة أمام دار رعاية في منتصف الليل

السبت 21/يوليه/2018 - 01:10 ص
اقارب يلقون بمسنة
اقارب يلقون بمسنة امام دار رعاية في منتصف الليل
احمد شريف
يواجه أقارب سيدة عجوزة في البرازيل السجن لمدة ثلاث سنوات، بعد ظهور فيديو صادم يوضح أنهم يلقون بالسيدة العجوزة خارج دار رعاية في ليلة شديدة البرودة، ومغادرة المكان في منتصف الليل.

وكشفت كاميرات المراقبة خارج دار رعاية خاص في مدينة جنوب البرازيل، اللحظة التي تسير فيها سيارة في منتصف الليل، تخرج منها سيدة بالغة من العمر 64 عامًا، أمام دار راعية في البرد القارص.

ويبين الفيديو أحد أقارب السيدة المسنة، وهو يفتح باب سيارته لإخراجها منها مع حقائبها، ويتركها وحدها في منتصف الليل أمام بوابة دار الرعاية.

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