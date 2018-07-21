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مرأة

6 عادات لتحسين الصحة النفسية والبدنية لطفلك

السبت 21/يوليه/2018 - 12:58 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يحرص الجميع على تنشئة أطفاله بالصورة الصحية الصحيحة، التي تراعي صحة بدنه وصحته النفسية أيضا.

والطعام من الأمور التي يمكن من خلالها إكساب الطفل أمور تفيد صحته البدنية والنفسية في المستقبل، وفي السطور التالية نرصد بعض العادات التي تساعد على ذلك، ننقلها عن موقع « foodnetwork» كالآتي:

تعليمهم الطبخ
الطهي من المهارات التي يحتاجها أطفالنا عند تقدمهم في العمر، وبالتالي يجب إشراكهم في إعداد الطعام منذ الصغر، فالأطفال الصغار يمكنهم المساعدة في تحريك المكونات، أما الأكبر سنًا فيمكنهم أن يقيسوا معايير تلك المكونات.

إشراكهم في شراء الخضراوات
اصطحاب أطفالك وأنتِ تشتري الخضراوات، يكسبهم مهارة اختيار الخضراوات الطازجة، ومعرفة المواسم التي تظهر خلالها بالأسواق، بعيدا عن الخضراوات والفواكه المحفوظة.

الإبداع لا يأتي من الأجهزة الإلكترونية
خلال عملية طهي الطعام يجب أن تبعدي كافة الهواتف والأجهزة الإلكترونية التي باتت تحوي تطبيقات مهمة للطبخ، وإخبار الأطفال أن عملية الإبداع والابتكار لا تأتي من الأجهزة الإلكترونية.

اختيار ما يريد
لا تجبري طفلك أبدًا على تناول أنواع الطعام التي لا يحبها، بل يجب أن تشجعيه على تجربة الأنواع المختلفة، والتعرف على مذاق الأطعمة المتنوعة بنفسه.

حب الألوان
وذلك عبر تشجيع الأطفال على صنع الأطباق التي تحتوي على أنواع مختلفة من الخضراوات، والتي تخرج أطباقا مفيدة ومليئة بالألوان.

وقت العائلة
احرصي على جعل وقت تناول الطعام مع العائلة من الأشياء المقدسة لدى الطفل، والتي لا يجب أن يتخلى عنها أبدًا، مهما تقدم به العمر، ولكن عليكي أنت أيضًا الالتزام بذلك.
6 عادات لتحسين الصحة النفسية والبدنية لطفلك
6 عادات لتحسين الصحة النفسية والبدنية لطفلك
6 عادات لتحسين الصحة النفسية والبدنية لطفلك
6 عادات لتحسين الصحة النفسية والبدنية لطفلك
6 عادات لتحسين الصحة النفسية والبدنية لطفلك

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