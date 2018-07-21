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أخبار العالم

والد الجاسوسة الروسية المعتقلة في واشنطن يخرج عن صمته

السبت 21/يوليه/2018 - 01:26 ص
ماريا بوتينا
ماريا بوتينا
محمد عثمان
أكد والد الروسية، ماريا بوتينا، المحتجزة في الولايات المتحدة بتهمة التجسس لصالح روسيا، الجمعة، أن نجلته لم ترتكب أي أعمال غير قانونية وكانت تدرس في الولايات المتحدة فقط.

وقال والد ماريا في مقابلة مع قناة "روسيا-1" إن آخر مرة تحدث فيها مع ابنته كانت يوم 14 يوليو، أي قبل احتجازها بيوم واحد.

وأضاف: "كانت تمارس دراستها يوميًا. بطبيعة الحال كان يوجد حمل كبير، فهذه ليست لغتها الأم. لديها كتلة من المصطلحات غير المألوفة، ما يعني أنها فعليًا اضطرت للدراسة 24 ساعة. لديها جدول مزدحم للغاية".

وتابع: "أضطرت بوتينا للقاء العديد من الناس. هذا يشير لمهنتها المستقبلية. ولكن على مايبدو أن هناك جهات معينة لديها اهتمام بذلك ولكنها لم ترتكب أي شيء مخالف أنا متأكد من ذلك.

وأكدت القناة أن بوتينا حصلت على درجة الماجستير في مايو الماضي.

وكانت السلطات الأمريكية اعتقلت بوتينا ووجهت إليها اتهامات بالتجسس لصالح روسيا وتنظيم لقاءات بين مسئولين روس وأمريكيين لدعم المصالح الروسية في الولايات المتحدة.

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