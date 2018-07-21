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فن

شاهد.. المطربة شاهيناز تصل تونس استعدادا لحفلها اليوم

السبت 21/يوليه/2018 - 12:55 ص
صدى البلد
سمر سعد
وصلت المطربة شاهيناز لأرض تونس استعدادا لإحياء حفل مساء اليوم 21 يوليو الجاري.

جدير بالذكر أن شاهيناز استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا في مدة قصيرة، وقدمت عدة ألبومات لاقت كل منها نجاحًا كبيرًا.

بدأت مشوارها الغنائي من خلال أغنية "قولي قولي"، ثم أنتجت الشركة المنتجة لبرنامج "ستار ميكر" أول ألبوماتها (على إيه) وحقق نجاحًا كبيرًا عام 2003، وانتقلت بعد ذلك إلى شركة "روتانا" وتعاونت معها من خلال ألبومين (أحب أعيشلك) عام 2005 و(جوة قلبي).
شاهد.. المطربة شاهيناز تصل تونس استعدادا لحفلها اليوم
شاهد.. المطربة شاهيناز تصل تونس استعدادا لحفلها اليوم
شاهد.. المطربة شاهيناز تصل تونس استعدادا لحفلها اليوم

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