أنقذونا الأفاعي بتاكل الناس.. نواب البحيرة يستنجدون بالحكومة للقضاء على أزمة انتشار الثعابين.. وبرلماني يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث الأمر

برلماني: أزمة الثعابين تسوجب التدخل الفوري للبرلمان

نائب البحيرة يطالب بالتوسع في عمليات التطهير بالمحافظة زين الدين: لابد من تطوير البنية التحتية والخدمات الصحية





استياء برلماني واسع، أبداه نواب البرلمان حول استمرار ظاهرة انتشار الثعابين في عدد من المحافظات وعلى رأسها البحيرة، في ظل تخاذل الحكومة ودورها المتواضع في القضاء على الأزمة، مستعرضين مطالبهم وتوصياتهم لحل الأزمة.





في البداية، طالب النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول ظاهرة انتشار الثعابين بالمحافظات، مؤكدا أن الأزمة تفاقمت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي يستوجب التدخل من قبل البرلمان للوقوف على أسباب الظاهرة وبحث كيفية حلها.





وأرجع الفيومي في تصريحات خاصة، سبب انتشار الثعابين بالمحافظات خاصة البحيرة إلى ارتفاع درجة الحرارة التي تشهده البلاد خلال الفترة الحالية، الأمر الذي دفع الثعابين والعقارب السامة إلى الخروج من جحورها وزحفها على الأراضى الزراعية والمنازل المأهولة بالسكان، مطالبا بضرورة وجود أساليب ردع من قبل الحكومة للقضاء على هذه الأزمة.





ونوه النائب إلى أنه في حالة تشكيل لجنة برلمانية لتقصي حقيقة ظاهرة الثعابين سيتم عقد زيارات ميدانية للأماكن المتضررة بمشاركة النواب المسئولين عن الدوائر الواقعة ضمن حيز هذه الأماكن، والاستماع إلى المواطنين والأهالي، وأخيرا إعداد تقرير مفصل عن الظاهرة ومواجهة المسئولين به داخل البرلمان للوصول إلى حل للأزمة.





فيما طالب النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب عم محافظة البحيرة، الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة للقضاء على أزمة انتشار الثعابين التي تلاحق الأهالي وتعرض حياتهم للخطر، خاصة في ظل فشل مقترح الحكومة بحق البيض بالمواد السامة وذلك لأن الثعابين لا تعتمد على البيض فقط في غذائها.





ووجه عمارة في تصريحات خاصة، رسالة استغاثة عاجلة للحكومة: "انقذونا الثعابين والأفاعي بتأكل الناس في البحيرة"، مشيرا إلى أنه طالب في أكثر من طلب إحاطة تقدم به لرئيس الوزراء والمسئولين بضرورة التوسع في عمليات التطهير داخل المحافظة لتشمل الترع والمصارف فضلا عن إزالة المباني القديمة والمهجورة التي تتخذها الثعابين مسكنا لها.





كما طالب النائب بضرورة الاهتمام بالبنية التحتية والخدمات الصحية داخل المراكز والقرى النائية بالمحافظات، وذلك لمنع مثل هذه الحوادث قبل وقوعها.





بدوره تقدم محمد عبدالله زين الدين، نظيره بالمحافظة، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حول خطة الحكومة لمكافحة انتشار الثعابين بمحافظة البحيرة.





وأكد زين الدين، فى طلب الإحاطة، أنه خلال الفترة الأخيرة انتشرت أعداد كبيرة من الثعابين في قرى البحيرة، ما تسبب في وفاة شاب وإصابة 4 من المواطنين نتيجة لدغات الثعابين.





وأضاف زين الدين، أن ما حدث يعتبر خللًا فى المنظومة البيئية، حيث أنه من المفترض أن يكون لدى وزارة الزراعة أبحاث في هذا الشأن وطرق مكافحة هذه الظاهرة، متسائلًا عن الجهود التي تقوم بها الوزارة لإيجاد حلول لانتشار الثعابين.





وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تشكيل لجنة من الخبراء والباحثين الزراعيين لدراسة الوضع في البحيرة، والتقدم بتوصيات تفيد بحلها، حيث أن فكرة البيض السام المستخدم لمكافحة الثعابين، لم تؤت ثمارها في القضاء عليهم، لعدم اعتمادها على البيض كغذاء لها.



