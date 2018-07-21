فوز طالبين من محافظة الوادي الجديد في مسابقة الطالب المثالي

أعلن الدكتور إبراهيم التداوى مدير عام مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد عن فوز طالبين من المحافظة بالمركز الرابع في مسابقة اتحاد طلاب مدارس الجمهورية "الطالب المثالي للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2017/2018 وهما ، الطالبة الشيماء محمد عبد الله و الطالب محمد محمد حسن بركات.



وفى هذا الإطار وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتكريم الطلاب الفائزين بالمسابقة خلال الاحتفالية التي سوف تنظمها مديرية التربية والتعليم لتكريم الطلاب المتفوقين.