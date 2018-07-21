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مرأة

من البرجر للبيتزا.. 7 أطعمة نتناولها بشكل خاطئ

السبت 21/يوليه/2018 - 01:59 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
ثبت علميا أن الطعام من مُسببات السعادة لعدد كبير من الأشخاص، إلا أن البعض قد يفقدون مقدارا كبيرا من تلك المتعة بسبب تناولهم أطباقهم المُفضلة بالطريقة الخاطئة، وذلك إما بسبب عدم معرفتهم بالطريقة الصحيحة، أو لقلة ثقتهم في أن تلك الطريقة مقبولة اجتماعيًا.

وهناك العديد من الأطعمة التي يتناولها أغلبنا بالشكل الخاطئ، واستعرض موقع ««reader's digest» الطرق الصحيحة لتناول تلك الأطعمة:

اللحوم:
بعض الأشخاص يفضلون التعامل مع الطعام بطريقة مُنمقة، إلا أنهم يجب أن يعرفوا أن استخدام الأيدي عند تناول اللحوم ليس سلوكا خاطئا، بل هو الطريقة الصحيحة.

الجمبري :
لا يجب عليك أبدًا أن تستخدم السكين من أجل تقطيع الجمبري، بل يجب عليك أن تغمسه في الصلصة المقدمة إلى جانبه ثم تناوله.

البيتزا
البيتزا أيضًا من الأطعمة التي يأكلها أغلبنا بشكل خاطئ، فمن المعروف في عدد من دول العالم أن البيتزا تؤكل بالأيدي وليس باستخدام الشوكة والسكين.

الإكلير:
من الحلويات الشهيرة التي يعتقد أغلبنا أنه يمكن أن نمسك بها بسهولة وتناولها، إلا أن خبراء الإتيكيت يؤكدون أنها طريقة خاطئة ويجب أن تؤكل بالشوكة والسكين.

الكاب كيك
لا يجب أن تلتهمها بمجرد تقديمها، ولكن يجب أن تستخدم السكين أولا لكي تقطعها إلى نصفين ثم البدء في تناولها.

الطعام الصيني
عندما نقوم بطلب الطعام الصيني كالنودلز لتناولها في المنزل، لا يجب علينا إفراغها في أحد الأطباق لأن العبوات التي وضعت فيها هي بمثابة الأطباق التي يجب أن نتناولها فيها.

البرجر
من يُصدق أننا نتناول شطيرة البرجر بالطريقة الخاطئة كل هذا الوقت، فيجب عليك أن تقوم بتقطيعها أولا إلى نصفين قبل البدء في التهامها.​

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