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البستانى: مبادرة سكن للجميع تحل أزمة إسكان محدودى الدخل.. فيديو

السبت 21/يوليه/2018 - 01:45 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
قال المهندس محمد البستانى رئيس مجلس إدارة شركة "البستانى للتنمية العقارية والسياحية"، إن الشركة تعتزم الدخول في المبادرة للحصول على أراضى وتنفيذ وحدات الإسكان، مشيرا إلى أن الشركات كانت تترقبها منذ إعداد المبادرة وطرحها، لافتا إلى أن هذه المبادرة هي السبيل الوحيد لبناء المطورين العقاريين.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مصر بكرة" تقديم الإعلامية "نيفين منصور"،: أن موافقة مجلس الوزراء على مبادرة شعبة الاستثمار العقارى، تعزز من القطاع العقارى، وتوفير وحدات سكنية لسد العجز المتزايد في الحصول على وحدات الإسكان.

وشدد على أهمية الانتباه للمواطنين محدودي الدخل وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، والعمل على جذب استثمارات في القطاع الصناعي.

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