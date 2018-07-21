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مرأة

لماذا لا يتم ملء أكياس البطاطس حتى نهايتها؟.. تعرف على السبب

السبت 21/يوليه/2018 - 07:03 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
إذا كنت من الأشخاص الذين يعشقون تناول رقائق البطاطس خلال أدائهم لعملهم أو مشاهدتهم لفيلم خلال العطلات الأسبوعية فلابد أنك طرحت على نفسك هذا السؤال أكثر من مرة.. لماذا لا يتم ملء تلك الأكياس حتى نهايتها؟

فدائما عندما نشترى أكياس رقائق البطاطس أي كانت الشركة المُصنعة لها أو حتى الثمن نجدها غير ممتلئة حتى نهايتها وأنها ممتلئة عن المنتصف فقط، إلا أن هذا الأمر يعد واحدا من التقنيات التي تتبعها تلك الشركات عند التعبئة وتقوم ببرمجة الآلات لكي تؤديها بدقة.

وكشف موقع "reader's digest" أن هذا الأمر يرجع إلى رغبة الشركات في حماية رقائق البطاطس من التفتت خلال عمليات النقل، والتي من الممكن أن تحدث خلالها العديد من الصدمات لتلك العبوات وبالتالي لو كانت ممتلئة حتى نهايتها فلن تحتفظ بشكلها المثالي.

وأضاف الموقع أن السبب وراء انتفاخ تلك الأكياس بسبب اعتماد الشركات على ملئها بغاز النيتروجين الذي يساهم الحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة، ومع تسرب الهواء العادي إليها سيجعلها مُبتلة وستفسد سريعًا.

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