هازارد على بعد خطوة واحدة من ريال مدريد

ذكرت تقارير إعلامية فرنسية بأن إيدين هازارد لاعب منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم ونادي تشيلسي بات قريبًا من الإنضمام فريق ريال مدريد الإسباني.



وكشفت صحيفة لو 10 سبورت الفرنسية بأن ريال مدريد نجح في التوصل إلى اتفاق لضم النجم البلجيكي الدولي إيدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي.



وأكدت الصحيفة أن الاتفاق تم بين ريال مدريد وتشيلسي لضم اللاعب في صفقة ستصل قيمتها المالية إلى 190 مليون يورو.



وقالت شبكة جيانلوكا دي مارزيو الإيطالية بأن والد ووكيل هازارد سيجتمعان مع مسئولي الملكي السبت من أجل وضع الرتوش النهائية في الصفقة.