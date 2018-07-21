مدير أعمال جميل راتب : الحمد لله راتب بخير

أكد هانى التهامى مدير أعمال الفنان الكبير جميل راتب، أنه لم يتضح حتى الآن سبب طبي لضياع صوت الفنان القدير، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة ولكن حالته مستقرة وهو بخير.



ووجه التهامى كل الشكل والتقدير للجمهور والفنانين الذين اطمأنوا على الفنان جميل راتب .



وكان الفنان جميل راتب قد تعرض إلى وعكة صحية، حيث فوجئ بضياع صوته بشكل نهائي مما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات للوقوف على حالته.