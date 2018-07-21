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مرأة

رأس الحانوت.. حكاية أشهر خلطات التوابل الإفريقية

السبت 21/يوليه/2018 - 06:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
رأس الحانوت أو "المساخن" خلطة توابل انتشرت في المغرب، وهي تتكون من 7 حتى 40 نوعًا من التوابل، ابتكرت خصيصًا للأمهات حديثًا ثم أصبحت من أشهر خلطات التوابل في إفريقيا، وفقا لموقع "مغرس" المغربي.

سمّيت "رأس الحانوت" بهذا الاسم نسبة لاسم محل للأعشاب في المغرب، والحانوت هو المتجر عمومًا في اللغة العربية، ولكثرة مكونات الخلطة، فهي تعتبر رأس وظيفة محل العطارة، أو أكثر منتجاته مبيعَا.

وتعمل "رأس الحانوت" على تدفئة الجسم في فصل الشتاء، لكثرة ما يحتويه من التوابل الحريفة، كذلك يعتقد أهل الخلطة في قدرتها على تحسين حالات البرد، ولا يكثر استخدامها في الصيف بسبب قدرتها على رفع درجات حرارة الجسم.

أشهر الوصفات التي توضع فيها خلطة "رأس الحانوت" هي الرفيسة، وحشوة الحمام، والشوربة أو المرق.
شاهد طريقة عمل الرفيسة من الشيف المغربية زينب مصطفى:

تختلف مكونات خلطة توابل "المساخن" أو "رأس الحانوت" من عطّار لآخر، في نسب كل مكون، وطريقة الحفظ، ولكن تحتوي بشكل أساسي على التوابل الآتية:
- نبات الهال
- قرنفل
- كمون
- قرفة
- جوزة الطيب
- قشرة جوزة الطيب
- فلفل أفرنجي
- كبابة صيني
- زنجبيل
- فلفل حار
- كزبرة
- فلفل حب
- بابريكا
- حلبة
- كركم
- صولجان مطحون
- ورق لورا
- بذور الشمر
- بذور الينسون

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رأس الحانوت.. حكاية أشهر خلطات التوابل الإفريقية
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