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فن

جاد شويري: إليسا أشهر مطربة في الوطن العربي وصراحتها تجلب لها المشاكل

السبت 21/يوليه/2018 - 01:44 ص
صدى البلد
سمر سعد
استضافت الإعلامية " آلاء لاشين " الفنان اللبناني جاد شويري في حلقة جديدة من برنامج قالوا وقالولنا مساء الجمعة علي القناة الأولي المصرية.

وقال " شويري " إن سبب ابتعاده عن الساحة الفنية كمطرب هو انشغاله كمخرج بأعمال فنية لكبار نجوم الغناء وأيضا غلق شركة ميلودي التي تعاقد معها بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت بسبب الثورة.

وتحدث " شويري " عن المشكلة التي حدثت مع الفنانة هيفاء وهبي بسبب أغنية وبعدها تم التصالح بينهم قائلا: هيفاء من الأصوات المميزة والتي تعرف بسهولة وأيضا لها ضحكة ذات بصمة.

وكشف "شويري " أن النجمة إليسا أشهر مطربة في الوطن العربي ومن أجمل الأصوات التي تسمعها، مشيرا إلى أنها صريحة جدا برغم جلب المشاكل لها بسبب صراحتها الزائدة.

كما كشف شويري عن الجدل المثير الذي تعرض له وقت ظهوره قائلا.. وقت ظهوري على الساحة كنت صغيرا وأدرس في فرنسا ومتحمس بكل الأفكار التي درستها في هذا البلد ولم أفكر أن هذه الأفكار تتعارض مع الوطن العربي ولكن حاليا عندما كبرت أدركت هذا ولكن أنا أحب أقدم الأفكار الجريئة من حيث الكلام والرسالة.

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