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رياضة

توتنهام يصدم ريال مدريد بشأن صفقة هاري كين

السبت 21/يوليه/2018 - 02:18 ص
هاري كين
هاري كين
عمرو ابوبكر
كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد الإسباني تلقى الرد النهائي بشأن التعاقد مع هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي.

وكان فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يرغب في ضم النجم الإنجليزي لتعزيز هجوم الريال بعد رحيل كريستيانو رونالدو عن الملكي في الصيف الجاري.

وأفادت التقارير بأن بيريز تواصل مع دانييل ليفي مالك ورئيس مجلس إدارة توتنهام للحصول على توقيع اللاعب هذا الصيف ولكن توتنهام أغلق الباب في وجه بيريز وتمسك ببقاء كين في صفوف الفريق ما يعني حرمان الريال من ضم أبرز أهدافه في الصيف الحالي.

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