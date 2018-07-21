حماس: هدنة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال برعاية مصرية

بجهود مصرية وأممية تم التوصل للعودة للحالة السابقة من التهدئة بين الإحتلال والفصائل الفلسطينية . — أ. فوزي برهوم ـ فلسطين (@FawzyBarhoom) July 20, 2018

قال فوزى برهوم ‏الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنه تم التوصل لهدنة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلى، بجهود مصرية وأممية والعودة للحالة السابقة.وغرد برهوم عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا: "بجهود مصرية وأممية تم التوصل للعودة للحالة السابقة من التهدئة بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية".