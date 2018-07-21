ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

اكتشفي 6 خدع لتبهري ضيوفك بطعامك الرائع

السبت 21/يوليه/2018 - 04:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يعتبر الطهي فنا يحتاج إلى حس جمالي سواء على مستوى الطعم، أو التقديم، والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة هو العنصر الفارق لتقديم طبق جيد أو طبق مُبهر.

وإذا كنتي من المبتدئين في الطهي يمكنك أن تستخدمي خدعا بسيطة لتقديم أطباق مُبهرة إلى ضيوفك حتى وإن كنتي لا تتقنين كافة فنون الطهي وهو ما قدمه موقع "buzzfeed".

التوابل
التوابل الجيدة هي العنصر الأهم في أي طبق، فالتوابل تمنح لأطباقك الطعم المميز، لذلك عليكي الحرص دائمًا على شراء الجيد منها ومعرفة النوع الذي يجب أن تستخدميه في كل طبق يتم إعداده.

الكميات المناسبة
احرصي دائمًا على اختيار الكميات بعناية كبيرة جدًا، واتباع كافة تفاصيل الوصفة عندما يتعلق الأمر بالكميات، خاصة الملح على وجه التحديد كي لا تفسدي وجبتك بالكامل.

الأطباق الملونة
استخدمي أدوات المطبخ الملونة كالأطباق والأكواب لأنها من الخدع التي ستلفت نظر الأشخاص المتواجدين على المائدة للطعام المُقدم لهم، وستجعلهم يرغبون في تناوله كله.

طريقة التقديم
المظهر الأخير للطبق من العناصر الهامة، التي يمكنها أن تؤثر على آراء ضيوفك به، لذلك عليكي أن تحرصي على تزيين الأطباق قبل أن تقدميها.

تنوع الألوان
استخدام الألوان المختلفة من الفلفل على سبيل المثال من الممكن أن يضيف لأطباقك المظهر المُبهر الخاطف للأنظار.

الصوصات المختلفة
تقديم الطعام إلى جانب أنواع مُختلفة من الصوصات سيمنح ضيوفك ثقة كبيرة في مهارات الطهي التي تمتلكينها والتي مكنتك من إعداد كل تلك الأنواع.

ترشيحاتنا

كاف يعلن عن مسئولي مباراة المصري ونهضة بركان بالكونفيدرالية

بيع مدينة الأشباح في أمريكا بـ 1.4 مليون دولار..فيديو

ناسا تفجر مفاجأة عن أول مركبة فضائية في التاريخ تصل الشمس

وفد قطري يصل إلى القاهرة في زيارة قصيرة

تعلمي كيف تقدمين لزوجك عشاء رومانسيا.. صور

هبة مجدي ترثي خالتها بكلمات مؤثرة

20 صورة من حفل فارس كرم فى افتتاح مهرجان ليالي في طابا هايتس

القمصان الشيفون بديل الفساتين السواريه في المناسبات.. صور

اكتشفي 6 خدع لتبهري ضيوفك بطعامك الرائع

أم تضرب ابنها بـ الرأس بعد رسوبه في الامتحانات

رسميًا.. محمد صلاح ينافس على جائزة الكرة الذهبية

إثيوبي يعثر على أسرته في إريتريا بعد عقدين من الفراق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة من حفل فارس كرم فى افتتاح مهرجان ليالي في طابا هايتس

6 عادات لتحسين الصحة النفسية والبدنية لطفلك

تعلمي كيف تقدمين لزوجك عشاء رومانسيا.. صور

القمصان الشيفون بديل الفساتين السواريه في المناسبات.. صور

لمحبي الاختلاف.. اصنعي ركنا للقهوة في منزلك

فيديو

والد الشاب المتوفى بالدقهلية: الدكاترة أعطوا لابنى مخدرات.. فيديو
لمحاربة العطش طريقة تحضير عصير أناناس بالجزر
من البرجر للبيتزا.. 7 أطعمة نتناولها بشكل خاطئ
محمد حامد: أردوغان استغل حالة الطوارئ للتخلص من معارضيه.. فيديو
خبير اقتصادي: العملة التركية فقدت 30% من قيمتها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟