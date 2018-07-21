اكتشفي 6 خدع لتبهري ضيوفك بطعامك الرائع

يعتبر الطهي فنا يحتاج إلى حس جمالي سواء على مستوى الطعم، أو التقديم، والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة هو العنصر الفارق لتقديم طبق جيد أو طبق مُبهر.



وإذا كنتي من المبتدئين في الطهي يمكنك أن تستخدمي خدعا بسيطة لتقديم أطباق مُبهرة إلى ضيوفك حتى وإن كنتي لا تتقنين كافة فنون الطهي وهو ما قدمه موقع "buzzfeed".



التوابل

التوابل الجيدة هي العنصر الأهم في أي طبق، فالتوابل تمنح لأطباقك الطعم المميز، لذلك عليكي الحرص دائمًا على شراء الجيد منها ومعرفة النوع الذي يجب أن تستخدميه في كل طبق يتم إعداده.



الكميات المناسبة

احرصي دائمًا على اختيار الكميات بعناية كبيرة جدًا، واتباع كافة تفاصيل الوصفة عندما يتعلق الأمر بالكميات، خاصة الملح على وجه التحديد كي لا تفسدي وجبتك بالكامل.



الأطباق الملونة

استخدمي أدوات المطبخ الملونة كالأطباق والأكواب لأنها من الخدع التي ستلفت نظر الأشخاص المتواجدين على المائدة للطعام المُقدم لهم، وستجعلهم يرغبون في تناوله كله.



طريقة التقديم

المظهر الأخير للطبق من العناصر الهامة، التي يمكنها أن تؤثر على آراء ضيوفك به، لذلك عليكي أن تحرصي على تزيين الأطباق قبل أن تقدميها.



تنوع الألوان

استخدام الألوان المختلفة من الفلفل على سبيل المثال من الممكن أن يضيف لأطباقك المظهر المُبهر الخاطف للأنظار.



الصوصات المختلفة

تقديم الطعام إلى جانب أنواع مُختلفة من الصوصات سيمنح ضيوفك ثقة كبيرة في مهارات الطهي التي تمتلكينها والتي مكنتك من إعداد كل تلك الأنواع.