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مرأة

طريقة تحضير كيكة الملائكة بمذاق لا يقاوم لإسعاد جميع أفراد الأسرة

السبت 21/يوليه/2018 - 03:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف غادة التلي طريقة تحضير كيكة الملائكة بمذاق لا يقاوم لإسعاد جميع أفراد الأسرة.

المقادير :

1 كوب دقيق ٣/٤ كوب سكر ١ ١/٢ ملعقه صغيره كريمه ترتار ١٠ بياض بيض ٣/٤ كوب سكر اضافي فانيليا رشة ملح

طريقة التحضير :

* - يخفق بياض البيض باستخدام عجان كهربائي

* - يضاف السكر تدريجيا ثم تضاف الفانيليا ورشة الملح وكريمة التارتار

* - ويستمر الخفق حتى يصبح لدينا خليط مرتفع وهش

* - ينخل الدقيق والسكر الإضافي جيدا ويضاف تدريجيا ويقلب بملعقة خشبية

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