تقدم الشيف غادة التلي طريقة تحضير كيكة الملائكة بمذاق لا يقاوم لإسعاد جميع أفراد الأسرة.
المقادير :
1 كوب دقيق ٣/٤ كوب سكر ١ ١/٢ ملعقه صغيره كريمه ترتار ١٠ بياض بيض ٣/٤ كوب سكر اضافي فانيليا رشة ملح
طريقة التحضير :
* - يخفق بياض البيض باستخدام عجان كهربائي
* - يضاف السكر تدريجيا ثم تضاف الفانيليا ورشة الملح وكريمة التارتار
* - ويستمر الخفق حتى يصبح لدينا خليط مرتفع وهش
* - ينخل الدقيق والسكر الإضافي جيدا ويضاف تدريجيا ويقلب بملعقة خشبية
المقادير :
1 كوب دقيق ٣/٤ كوب سكر ١ ١/٢ ملعقه صغيره كريمه ترتار ١٠ بياض بيض ٣/٤ كوب سكر اضافي فانيليا رشة ملح
طريقة التحضير :
* - يخفق بياض البيض باستخدام عجان كهربائي
* - يضاف السكر تدريجيا ثم تضاف الفانيليا ورشة الملح وكريمة التارتار
* - ويستمر الخفق حتى يصبح لدينا خليط مرتفع وهش
* - ينخل الدقيق والسكر الإضافي جيدا ويضاف تدريجيا ويقلب بملعقة خشبية