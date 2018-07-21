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فن

شاهد محمد ثروت وزوجته يقضيان إجازة الصيف

السبت 21/يوليه/2018 - 07:02 ص
صدى البلد
سمر سعد
يقضي حاليا الفنان محمد ثروت إجازته الصيفية برفقة زوجته فى الساحل الشمالى ونشر ثروت صورا من خلال صفحته على الفيس بوك وعلق " إجازة مع زوجتى حبيبتى " .

من المعروف أن ثروت نافس بأكثر من عمل فني وكان من أبرزها مسلسل خفة يد.

شارك في بطولة المسلسل نُخبة من نجوم الكوميديا منهم محمد سلام، وآيتن عامر، وآخرون، والمسلسل من تأليف تامر إبراهيم وإخراج مُعتز التوني.
شاهد محمد ثروت وزوجته يقضيان إجازة الصيف
شاهد محمد ثروت وزوجته يقضيان إجازة الصيف

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