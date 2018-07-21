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سماح أنور: الكل اتكشف بعد 25 يناير

السبت 21/يوليه/2018 - 01:18 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
قالت الفنانة سماح أنور، "أنا بعيدة عن أي حاجة غير الفن" وموقفي من ثورة يناير ناتج عن حبي لبلدي.

وأضافت أنور، في تصريحات تليفزيونية، أن" من مميزات ثورة يناير أن الجميع اتكشف، ومحدش يقدر يضحك على المصريين مرة تانية، واللعبة الهبلة للإخوان، اتكشفت، والمصريين عرفوا حقيقتهم.

وأكدت الفنانة سماح أنور، أن "من يطلق على الوطنيين من الشعب المصري، مصطلح دولجية لا يشبهون لنا".

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