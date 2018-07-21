قس أختلس من أموال الكنيسة 63 ألف دولار وخبأها في مكان غريب

تمكنت الشرطة الأمريكية في ولاية ميتشجان من العثور على مبلغ 63 ألف دولار اختلسها قس يعمل في إحدى الكنائس، وخبأها في سقف منزله، وذلك وفقا لما أوردته سكاي نيوز.



اتهمت الشرطة القس باختلاس أموال تبرعات أرسلت إلى الكنيسة، ووفقا لما نشرته سكاي نيوز نقلا عن وكالة "أسوشيتد برس"، الجمعة، أن عناصر الشرطة تمكنت بعد مداهمة منزل القسيس جوناثان ويرلي في ويليامستون، من العثور على رزم دولارات وصلت إلى 63 ألف دولار.



وكانت الدولارات ملفوفة بأوراق كتب عليها "للإيداع فقط في كنيسة مارثا ومدرستها"، التي كان يعمل فيها القس المتهم.



ووجهت السلطات القضائية إلى ويرلي في وقت سابق 6 تهم تتعلق باختلاس نحو 100 ألف دولار من كنيسة العام الماضي.



وتمكنت الشرطة من مصادرة 1.1 مليون دولار من القس المتهم، فيما يقول مدققو حسابات إن ما مجموعه 5 ملايين دولار مفقودة من الكنيسة التي كان يعمل فيها ويرلي. كما نفي محامي القس جميع التهم، قائلا إن الأسقف سمح له باستخدام الأموال لشراء المنزل.