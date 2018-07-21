القرموطى: فى هذه الحالة سأقدم برنامجا بالمجان

عرض الإعلامى جابر القرموطى على وزارتى الداخلية والصحة عمل برنامج بالمجان لتقديم الخدمة للمواطنين، والعمل على حل المشكلات التي يعانون منها.



وأضاف القرموطي خلال تقديمه برنامج مانشيت المذاع على قناة النهار، أنه سيقوم بتقديم هذا البرنامج على أى قناة لحل المشكلات فقط ولن يتحدث عن أى موضوعات أخرى سوى مشكلات المواطنين، وأكد أن أكثر المشكلات التى تأتي من المواطنين تكون معنية بوزارة الداخلية والصحة وبعد ذلك تأتي وزارة التموين.



وأشار جابر إلى أنه يتمنى أن يحمل اسم البرنامج «طوارئ»، موضحا أنه يتلقى رسائل كثيرة من المواطنين وتبحث عن حلول.

