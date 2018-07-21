انطلاق 3 برامج جديدة على الراديو 9090 الثلاثاء المقبل

أعلن الراديو 9090 عن انطلاق 3 برامج جديدة على موجات الراديو 9090 ابتداء من الثلاثاء المقبل، ضمن خطة تطوير الخريطة البرامجية للمحطة، وتدعيمها بمجموعة من النجوم لتقديم محتوى مميز لمستعمى الهوا المصري علي مدار اليوم في مقدمتهم النجم الكبير محمد هنيدي، حيث يقدم برنامج يومي يذاع علي مدار اليوم من الـأحد للخميس، يحمل اسم "بواب العبارة" يجسد هنيدى خلاله شخصية حارس عقار بالقاهرة يعيش يوميا موقف مختلف من خلال عمله ينتهي بمقولة لهنيدي تحمل رسالة لأحد القيم التي يود أن يعلمها لمن يحتك بهم من مختلف الطوائف في المجتمع.



ومن جانبه قال شريف صلاح المدير التنفيذى للراديو 9090 إن خطة التطوير شملت تقديم برنامجين جدد الأول هو "باب رزق" يقدمه يسري الفخراني، والذي يذاع من الأحد للخميس الثانية ظهرا ولمدة ساعة يستضيف خلالها المسئولين يجوب محافظات مصر ويلتقي بأبطال جدد ومواهب أصيلة ويسمع لكل صاحب حلم مشروع.



وأشار صلاح إلى أن البرنامج الثالث يحمل اسم "أجيال" ويقدمه الدكتور محمد رفعت وفاطمة مصطفي كل خميس من الثانيه عشر ظهرا حتى الثانية لمناقشة كل مايخص الأسرة و الطفل وطرق معاملته واهتماماته وكيفية التعامل معه والأمراض وطرق الوقاية وكيفية تعامل أولياء الأمور مع المواقف وتصرفات الطفل.