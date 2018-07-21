شاهد.. الدمار يلاحق سينما سفنكس والمخرج أشرف فايق يستغيث

طالب المخرج أشرف فايق المسئولين عن السينما بمحاولة إنقاذ سينما سفنكس الهرم، ونشر فايق على صفحته على الفيس بوك صورا من سينما سنفكس ووضحت الصور مدى الإهمال الذي لحق بالسينما.



وعلق فايق على الصور وكتب " سينما سفنكس والأنفاس الأخيرة ".



من المعروف أن المخرج أشرف فايق بدأ التحضير لأكثر من فيلم سينمائى فى الفترة المقبلة ومنهم الجزء الثانى من فيلم " الزمهلوية والذى قام ببطولته من قبل عزت أبو عوف وهالة فاخر ونرمين ماهر وأحمد عزمى وبشرى وعدد كبير من الفنانين.