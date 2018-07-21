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أخبار العالم

انتشال 1200 جثة من مقبرة جماعية في الرقة

السبت 21/يوليه/2018 - 02:09 ص
صدى البلد
أحمد سيف الدين
أعلن مجلس مدينة الرقة المدني، انتشاله لنحو 1236 جثة من 3 مقابر جماعية في الرقة، وذلك وفقا لما نشره موقع روسيا اليوم. وذكرت اللجنة المكلفة بإعادة الأعمار أن الكثير من الجثث لا تزال موجودة تحت أنقاض المنازل في أماكن لم يتم التعرف عليها حتى الآن.

ووفقا لما ذكرته اللجنة لروسيا اليوم، فإن المقابر مليئة بجثث لمدنيين، وتشمل نساء وأطفال ومسنين.

جدير بالذكر أن عملية الإنتشال بدأت عام 2018، بعد تحرير "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من التحالف الدولي، مدينة الرقة من قبضة تنظيم "داعش" في أكتوبر العام الماضي.

كانت الرقة عاصمة داعش على الأراضي التي سيطر عليها في سوريا والعراق منذ نهاية عام 2013.

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