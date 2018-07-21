أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. المفتي: فوائد البنوك ليست ربا وتقع تحت بند الاستثمار.. أستاذ قلب: 90% من أسباب ارتفاع ضغط الدم غير معلومة.. هيكل: مراقبة أي حساب على فيسبوك يزيد متابعوه على 5 آلاف

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة والمميزة بجانب المداخلات الهاتفية لكبار مسؤولي الحكومة والشخصيات العامة.. وفيما يلى أبرز تلك البرامج.:
المفتي : فوائد البنوك ليست ربا وتقع تحت بند الاستثمار .. فيديو
أستاذ قلب: 90% من أسباب ارتفاع ضغط الدم غير معلومة.. فيديو
طبيب قلب يوضح مضاعفات ارتفاع ضغط الدم .. فيديو
هيكل: مراقبة أي حساب على فيسبوك يزيد متابعوه على 5 آلاف.. فيديو
أسامة كمال: كلمنا محافظ الاسكندرية علشان كارثة.. قال النهارده أجازة
حلم الأولى على الثانوية العامة يتحقق على الهواء .. فيديو
رئيس الجامعة الأمريكية يفاجئ أحد أوائل الثانوية العامة على الهواء
مصطفى بكري: حملات تستهدف تشويه نجاحات محمد صلاح.. فيديو
أسامة ربيع: إنهاء البنية التحتية لأرصفة وموانئ قناة السويس نهاية 2018
بكري يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد سعد الدين إبراهيم.. فيديو
المفتي : فوائد البنوك ليست ربا وتقع تحت بند الاستثمار .. فيديو
أستاذ قلب: 90% من أسباب ارتفاع ضغط الدم غير معلومة.. فيديو
طبيب قلب يوضح مضاعفات ارتفاع ضغط الدم .. فيديو
هيكل: مراقبة أي حساب على فيسبوك يزيد متابعوه على 5 آلاف.. فيديو
أسامة كمال: كلمنا محافظ الاسكندرية علشان كارثة.. قال النهارده أجازة
حلم الأولى على الثانوية العامة يتحقق على الهواء .. فيديو
رئيس الجامعة الأمريكية يفاجئ أحد أوائل الثانوية العامة على الهواء
مصطفى بكري: حملات تستهدف تشويه نجاحات محمد صلاح.. فيديو
أسامة ربيع: إنهاء البنية التحتية لأرصفة وموانئ قناة السويس نهاية 2018
بكري يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد سعد الدين إبراهيم.. فيديو