ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. المفتي: فوائد البنوك ليست ربا وتقع تحت بند الاستثمار.. أستاذ قلب: 90% من أسباب ارتفاع ضغط الدم غير معلومة.. هيكل: مراقبة أي حساب على فيسبوك يزيد متابعوه على 5 آلاف

السبت 21/يوليه/2018 - 04:59 ص
صدى البلد
البهى عمرو
تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة والمميزة بجانب المداخلات الهاتفية لكبار مسؤولي الحكومة والشخصيات العامة.. وفيما يلى أبرز تلك البرامج.:

المفتي : فوائد البنوك ليست ربا وتقع تحت بند الاستثمار .. فيديو


أستاذ قلب: 90% من أسباب ارتفاع ضغط الدم غير معلومة.. فيديو


طبيب قلب يوضح مضاعفات ارتفاع ضغط الدم .. فيديو


هيكل: مراقبة أي حساب على فيسبوك يزيد متابعوه على 5 آلاف.. فيديو


أسامة كمال: كلمنا محافظ الاسكندرية علشان كارثة.. قال النهارده أجازة


حلم الأولى على الثانوية العامة يتحقق على الهواء .. فيديو


رئيس الجامعة الأمريكية يفاجئ أحد أوائل الثانوية العامة على الهواء



مصطفى بكري: حملات تستهدف تشويه نجاحات محمد صلاح.. فيديو


أسامة ربيع: إنهاء البنية التحتية لأرصفة وموانئ قناة السويس نهاية 2018


بكري يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد سعد الدين إبراهيم.. فيديو

ترشيحاتنا

برلمانية: قانون تنمية الصعيد رسالة واضحة قبل مؤتمر الشباب

توتنهام يصدم ريال مدريد بشأن صفقة هاري كين

حقيقة التعاقد مع هيكتور كوبر لتدريب منتخب بنما

اكتشفي 6 خدع لتبهري ضيوفك بطعامك الرائع

تعرف على المستندات المطلوبة لحجز شقة بالعاصمة الجديدة

بنك الإسكان ينهي أزمة حجز شقق بالعاصمة الجديدة من خارج مصر

وفاة حلاق بغيبوبة سكر أثناء تحريره محضرا داخل قسم شرطة بنى سويف

أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. المفتي: فوائد البنوك ليست ربا وتقع تحت بند الاستثمار.. أستاذ قلب: 90% من أسباب ارتفاع ضغط الدم غير معلومة.. هيكل: مراقبة أي حساب على فيسبوك يزيد متابعوه على 5 آلاف

بعد أزمة ترامب.. لماذا لا يثق الرؤساء الأمريكيون في جهاز المخابرات؟

8 أخطاء تؤدي لارتفاع فاتورة الكهرباء بسبب مكيف الهواء

أول تغريدة لـ شيري عادل بعد زواجها من معز مسعود..صلوا على النبى

أسامة كمال يطالب بمضاعفة الراتب الشهري للفرد لمواجهة الغلاء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة من حفل فارس كرم فى افتتاح مهرجان ليالي في طابا هايتس

6 عادات لتحسين الصحة النفسية والبدنية لطفلك

تعلمي كيف تقدمين لزوجك عشاء رومانسيا.. صور

القمصان الشيفون بديل الفساتين السواريه في المناسبات.. صور

لمحبي الاختلاف.. اصنعي ركنا للقهوة في منزلك

فيديو

رأس الحانوت.. حكاية أشهر خلطات التوابل الإفريقية
والد الشاب المتوفى بالدقهلية: الدكاترة أعطوا لابنى مخدرات.. فيديو
لمحاربة العطش طريقة تحضير عصير أناناس بالجزر
من البرجر للبيتزا.. 7 أطعمة نتناولها بشكل خاطئ
محمد حامد: أردوغان استغل حالة الطوارئ للتخلص من معارضيه.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟