أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. المفتي: فوائد البنوك ليست ربا وتقع تحت بند الاستثمار.. أستاذ قلب: 90% من أسباب ارتفاع ضغط الدم غير معلومة.. هيكل: مراقبة أي حساب على فيسبوك يزيد متابعوه على 5 آلاف

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة والمميزة بجانب المداخلات الهاتفية لكبار مسؤولي الحكومة والشخصيات العامة.. وفيما يلى أبرز تلك البرامج.:



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طبيب قلب يوضح مضاعفات ارتفاع ضغط الدم .. فيديو





هيكل: مراقبة أي حساب على فيسبوك يزيد متابعوه على 5 آلاف.. فيديو





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حلم الأولى على الثانوية العامة يتحقق على الهواء .. فيديو





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