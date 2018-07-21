سماح أنور: سياسة حجب الأفلام الهابطة لن تجدي

قالت الفنانة سماح أنور، إن الأفلام والمسلسلات القديمة تتماشى مع فطرتنا ولذلك تعيش لعمر طويل أما الأفلام الجديدة فنراها مرة واحدة.



وأضافت أنور، في تصريحات تليفزيونية، أن سياسة الحجب والمنع للأفلام الهابطة لن تجدي ويجب أن يكون هناك وعي لدى المواطن لاختيار ما يتابعه.



وأوضحت الفنانة سماح أنور، أن الثقافة والإعلام، والفن، مخدر يتعاطاه الجميع، ويجب عرض كل الأشكال من الفن والثقافة، وعلى المواطن أن يختار.