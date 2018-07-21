ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

سماح أنور: سياسة حجب الأفلام الهابطة لن تجدي

السبت 21/يوليه/2018 - 02:05 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
قالت الفنانة سماح أنور، إن الأفلام والمسلسلات القديمة تتماشى مع فطرتنا ولذلك تعيش لعمر طويل أما الأفلام الجديدة فنراها مرة واحدة.

وأضافت أنور، في تصريحات تليفزيونية، أن سياسة الحجب والمنع للأفلام الهابطة لن تجدي ويجب أن يكون هناك وعي لدى المواطن لاختيار ما يتابعه.

وأوضحت الفنانة سماح أنور، أن الثقافة والإعلام، والفن، مخدر يتعاطاه الجميع، ويجب عرض كل الأشكال من الفن والثقافة، وعلى المواطن أن يختار.

ترشيحاتنا

كاف يعلن عن مسئولي مباراة المصري ونهضة بركان بالكونفيدرالية

أستاذ قلب: سن الخمسين مؤشر للإصابة بارتفاع ضغط الدم

نيللي كريم بإطلالة رقيقة وحيوية.. صور

المتحدث باسم جيش الاحتلال يهدد رئيس المكتب السياسي لحماس

خبايا 44 مدينة سرية في روسيا لا تظهر على الخرائط.. صور

محمد صلاح يتصدر قائمة ليفربول استعدادا للسفر إلى أمريكا

شاهد.. لحظة القبض على المتهمين بإنشاء مصنع لكبس الهيروين في العبور

رونالدو: هدفي إسعاد الجماهير الإيطالية الفترة المقبلة

حماية المستهلك : ارتفاع الاسعار فى مصر أرحم بكتير من بره

المفتي : فوائد البنوك ليست ربا وتقع تحت بند الاستثمار .. فيديو

بذلة هيثم محمد تثير الجدل على مواقع التواصل.. صور

منة فضالي: أؤيد عرض أفراح إبليس بعيدا عن شهر رمضان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 عادات لتحسين الصحة النفسية والبدنية لطفلك

تعلمي كيف تقدمين لزوجك عشاء رومانسيا.. صور

القمصان الشيفون بديل الفساتين السواريه في المناسبات.. صور

لمحبي الاختلاف.. اصنعي ركنا للقهوة في منزلك

نيللي كريم بإطلالة رقيقة وحيوية.. صور

فيديو

والد الشاب المتوفى بالدقهلية: الدكاترة أعطوا لابنى مخدرات.. فيديو
لمحاربة العطش طريقة تحضير عصير أناناس بالجزر
من البرجر للبيتزا.. 7 أطعمة نتناولها بشكل خاطئ
محمد حامد: أردوغان استغل حالة الطوارئ للتخلص من معارضيه.. فيديو
خبير اقتصادي: العملة التركية فقدت 30% من قيمتها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟