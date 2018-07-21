والد الشاب المتوفى بالدقهلية: الدكاترة أعطوا لابنى مخدرات.. فيديو

قال والد الشاب المتوفى محمد زكى نتيجة للإهمال الطبى بالدقهلية أثناء نقله من مستشفى معهد ناصر: ابنى كان سندى وضهرى فى الحياة، مضيفا: "دوخت وإتمرمطت بابنى عشان أنقذه ومعرفتش".



وطالب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" المذاع عبر قناة "النهار"، بحق ابنه من الدكتور الذي أجرى له عملية زرع النخاع الشوكى بدون جرعة الكيماوي وتهيئته للعملية"، موضحا: "إبنى الصغير تبرع لأخيه قبل أن يتوفى بجزء من نخاعه وكل ما أريده الآن هو الاطمئنان عليه".



وتابع: "جميع مرضى الدم يعانون من الإهمال الطبى داخل معهد ناصر".



وأضاف والد الشاب: "ملقتش الدوا فى الصيدليات والدكاترة كتبوا لإبنى مخدرات «ترامادول» كبديل لعلاجه غير الموجود داخل مصر".