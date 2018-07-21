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مصادر سورية: دفعة جديدة من مهجري القنيطرة تغادر إلى إدلب

السبت 21/يوليه/2018 - 02:49 ص
دفعة جديدة من مهجري
دفعة جديدة من مهجري القنيطرة تغادر إلى إدلب
أ ش أ
أعلنت مصادر محلية سورية، الجمعة عن أن دفعة جديدة من مهجري القنيطرة جنوبي سوريا، توجهت نحو إدلب شمالي سوريا.

وقالت المصادر، وفقا لقناة (سكاى نيوز)، إن الدفعة توجهت إلي إدلب تطبيقا للاتفاق الذى أعلن منذ يومين والذى يقضي بتهجير رافضي التسوية مع النظام من مدنيين ومقاتلين وعائلاتهم، باتجاه إدلب، وتسوية أوضاع من يقبل بحكم النظام في القنيطرة.

وأشارت المصادر إلى أنه طبقا للاتفاق، بدأت فصائل تابعة للمعارضة السورية بتسليم سلاحها وإخلاء مواقعها قرب مرتفعات الجولان، مما يمهد الطريق أمام قوات النظام السوري لإعادة تمركزها على طول الحدود مع إسرائيل للمرة الأولى مرة منذ عام 2011 .

كانت قوات النظام بدأت منذ أيام، هجوما على مواقع سيطرة الفصائل المعارضة في محافظة القنيطرة، بعدما استعادت أكثر من 90 في المئة من محافظة درعا.

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