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أخبار العالم

المتحدث باسم جيش الاحتلال يهدد رئيس المكتب السياسي لحماس

السبت 21/يوليه/2018 - 01:31 ص
صدى البلد
أحمد سيف الدين
هدد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال المتحدث الإسرائيلي: "السنوار كشخص له تجربة ليست بقليلة مع إسرائيل، كان من المفروض أن تعلم بأن الحبل سينقطع في وقت ما.

كما اتهم أدرعي، قائد حماس بأنه اختار تأزيم الوضع في قطاع غزة بل وأنه السبب في ما يواجهونه من اعتداء إسرائيليا.

جدير بالذكر أن المجلس الوزاري المصغر للاحتلال الصهيوني وافق على توجيه ضربة عسكرية لقطاع غزة، وأعلنت قوات الإحتلال فيما بعد هجوم واسع على القطاع بحجة الرد على إطلاق نار استهدف جنوده على الحدود الشرقية لغزة.

كما نفذت الطائرات الحربية في وقت سابق عدة غارات في مناطق مختلفة من قطاع غزة، أدت إلى مقتل 4 فلسطينيين مشاركين في فعاليات مسيرة العودة.
المتحدث باسم جيش الاحتلال يهدد رئيس المكتب السياسي لحماس
المتحدث باسم جيش الاحتلال يهدد رئيس المكتب السياسي لحماس

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