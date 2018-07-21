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أخبار البلد

رئيس مجلس النواب يعود من صربيا بعد زيارة استغرقت يومين

السبت 21/يوليه/2018 - 01:34 ص
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
أ ش أ
عاد إلى القاهرة، مساء الجمعة، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قادما من العاصمة الصربية بلجراد بعد زيارة استغرقت يومين التقي خلالها الرئيس الصربي ورئيسة البرلمان، كما ألقي خطابًا داخل البرلمان الصربي.

وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائب طارق رضوان، إن نتائج الزيارة كانت ناجحة، حيث لمس الوفد المصري اهتمامًا صربيًا عاليا بمصر على كل المستويات، كما لمس الوفد بوضوح ما يتمتع به الرئيس عبدالفتاح السيسي من شعبية ومصداقية لدى الأوساط الرسمية الصربية.

ولفت رضوان إلى أنه تم الاتفاق على أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين في جميع المجالات لترجمة هذه العلاقات السياسية المتينة.

ومن جانبه، قال النائب كريم درويش عضو الوفد البرلماني ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الصربية إن هذه الزيارة استهدفت إعادة الزخم للروابط التاريخية والسياسية بين البلدين، خاصة وأنه من المنتظر عودة خط الطيران المباشر بين القاهرة وبلجراد فى عام 2019، مما سيكون له أثر اقتصادي طيب على البلدين.

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