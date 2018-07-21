20 صورة من حفل فارس كرم فى افتتاح مهرجان ليالي في طابا هايتس

افتتح الجمعة الفنان فارس كرم أولى حفلات مهرجان ليالي الصيف في طابا هايتس والتي تهدف إلى تنشيط وتشجيع السياحة في جنوب سيناء، وبالأخص مدينة طابا للعام الثاني على التوالي بحضور باقة من نجوم الفن العربي.



بدأ الحفل على أنغام موسيقي تم تنفيذها خصيصا من أجل الدعوة إلى تنشيط السياحة في طابا.



لتبدأ بعد ذلك فعاليات الحفل مع فارس كرم الذي قدم باقة من أهم أغانيه، حيث دخل علي أغنيه عالعكاز، ليشعل الحفل بغنائه مع الجمهور الذي رقص وتجاوب معه كثيرا بل وغني معهم فارس بدون موسيقى على أغاني ألبومه الجديد والذي حمل اسم ٤٤:٣٦ وهي عدد ساعات الألبوم، منها حبك برم ، ورقص مع جمهوره علي التنوره وبلا حب بلا دلع ، وزاد حماس الجمهور الذي جاء من كافة أنحاء الوطن العربي عندما غني ساكن في حي السيدة لعبد المطلب.