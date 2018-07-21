ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

20 صورة من حفل فارس كرم فى افتتاح مهرجان ليالي في طابا هايتس

السبت 21/يوليه/2018 - 04:03 ص
صدى البلد
محمد نبيل
افتتح الجمعة الفنان فارس كرم أولى حفلات مهرجان ليالي الصيف في طابا هايتس والتي تهدف إلى تنشيط وتشجيع السياحة في جنوب سيناء، وبالأخص مدينة طابا للعام الثاني على التوالي بحضور باقة من نجوم الفن العربي.

بدأ الحفل على أنغام موسيقي تم تنفيذها خصيصا من أجل الدعوة إلى تنشيط السياحة في طابا.

لتبدأ بعد ذلك فعاليات الحفل مع فارس كرم الذي قدم باقة من أهم أغانيه، حيث دخل علي أغنيه عالعكاز، ليشعل الحفل بغنائه مع الجمهور الذي رقص وتجاوب معه كثيرا بل وغني معهم فارس بدون موسيقى على أغاني ألبومه الجديد والذي حمل اسم ٤٤:٣٦ وهي عدد ساعات الألبوم، منها حبك برم ، ورقص مع جمهوره علي التنوره وبلا حب بلا دلع ، وزاد حماس الجمهور الذي جاء من كافة أنحاء الوطن العربي عندما غني ساكن في حي السيدة لعبد المطلب.
20 صورة من حفل فارس كرم فى افتتاح مهرجان ليالي في طابا هايتس
20 صورة من حفل فارس كرم فى افتتاح مهرجان ليالي في طابا هايتس
20 صورة من حفل فارس كرم فى افتتاح مهرجان ليالي في طابا هايتس
20 صورة من حفل فارس كرم فى افتتاح مهرجان ليالي في طابا هايتس
20 صورة من حفل فارس كرم فى افتتاح مهرجان ليالي في طابا هايتس
20 صورة من حفل فارس كرم فى افتتاح مهرجان ليالي في طابا هايتس
20 صورة من حفل فارس كرم فى افتتاح مهرجان ليالي في طابا هايتس
20 صورة من حفل فارس كرم فى افتتاح مهرجان ليالي في طابا هايتس
20 صورة من حفل فارس كرم فى افتتاح مهرجان ليالي في طابا هايتس
20 صورة من حفل فارس كرم فى افتتاح مهرجان ليالي في طابا هايتس
20 صورة من حفل فارس كرم فى افتتاح مهرجان ليالي في طابا هايتس
20 صورة من حفل فارس كرم فى افتتاح مهرجان ليالي في طابا هايتس
20 صورة من حفل فارس كرم فى افتتاح مهرجان ليالي في طابا هايتس
20 صورة من حفل فارس كرم فى افتتاح مهرجان ليالي في طابا هايتس

ترشيحاتنا

خبير: الاقتصاد التركي يدفع ثمن الغباء السياسي .. فيديو

سمر محمد متولى فى جلسة تصوير

مي سليم تنشر صورة مع صديقتها

رجال أعمال مصريون يمتلكون أندية أوروبية.. أحدثهم ساويرس

هازارد على بعد خطوة واحدة من ريال مدريد

رسميًا.. محمد صلاح ينافس على جائزة الكرة الذهبية

بيع مدينة الأشباح في أمريكا بـ 1.4 مليون دولار..فيديو

وفد قطري يصل إلى القاهرة في زيارة قصيرة

تعرف على المستندات المطلوبة لحجز شقة بالعاصمة الجديدة

روسيا تكشف خيانة في إحدى مؤسساتها المنوطة بتصنيع الأسلحة

خبير اقتصادي: العملة التركية فقدت 30% من قيمتها.. فيديو

أول تغريدة لـ شيري عادل بعد زواجها من معز مسعود..صلوا على النبى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة من حفل فارس كرم فى افتتاح مهرجان ليالي في طابا هايتس

6 عادات لتحسين الصحة النفسية والبدنية لطفلك

تعلمي كيف تقدمين لزوجك عشاء رومانسيا.. صور

القمصان الشيفون بديل الفساتين السواريه في المناسبات.. صور

لمحبي الاختلاف.. اصنعي ركنا للقهوة في منزلك

فيديو

والد الشاب المتوفى بالدقهلية: الدكاترة أعطوا لابنى مخدرات.. فيديو
لمحاربة العطش طريقة تحضير عصير أناناس بالجزر
من البرجر للبيتزا.. 7 أطعمة نتناولها بشكل خاطئ
محمد حامد: أردوغان استغل حالة الطوارئ للتخلص من معارضيه.. فيديو
خبير اقتصادي: العملة التركية فقدت 30% من قيمتها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟