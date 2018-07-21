قوات التحالف تتمكن من القضاء على قيادات بارزة لميليشيا الحوثي

تمكنت أمس الجمعة، قوات التحالف العربية بقيادة المملكة السعودية من قتل وإصابة العشرات من الميليشيات الحوثية، بينهم قيادات ميدانية بارزة وذلك خلال عملية جوية استهدفت اجتماعا لهم في ‏مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء.‏



ووفقا لما ذكرته مصادر ميدانية لوكالة الأنباء السعودية "واس": "إن الغارات استهدفت ‏اجتماعا للمليشيا الحوثية في وادي لصف بمديرية ‏نهم أسفرت عن قتل وأصابة العشرات من عناصر مليشيا الحوثي ‏الانقلابية المدعومة من إيران.‏



كما أضافت واس أن الغارات على عناصر ‏مليشيا الحوثي الانقلابية قتلت أربعة قيادات ‏ميدانية ينتمون لمحافظة صعدة، من ضمنهم ‏القيادي في المليشيا المدعو ياسر عبد الله عامر.‏